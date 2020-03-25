Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области внесены изменения в документ, согласно которому в регионе установлен режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 марта.

Согласно поправкам, на Дону ужесточены меры против коронавируса. В частности, отменены любые массовые мероприятия «с числом участников более 50 человек одновременно». Кроме того, ограничена работа кружков и секций, в том числе спортивных.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 25 марта подтверждён первый случай заболевания COVID-19. Состояние здоровья пациентки, вернувшейся из Таиланда, удовлетворительное. С момента прилёта она находится в изоляторе.

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