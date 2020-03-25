Запорожье, Украина, 25 марта 2020, 13:16 — REGNUM В Запорожье у четырёх человек выявлен коронавирус 2019-nCoV, сообщило 25 марта информационное агентство «Украинформ».
По данным журналистов, все заболевшие ранее вернулись из-за границы.
Люди, контактировавшие с заражёнными, также проходят проверку.
Местные власти приняли решение о введении в Запорожье режима чрезвычайной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Евгений Комаровский спрогнозировал рост числа больных коронавирусной инфекцией за счёт широкого применения экспресс-тестов.
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