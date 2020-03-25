Запорожье, Украина, , 13:16 — REGNUM В Запорожье у четырёх человек выявлен коронавирус 2019-nCoV, сообщило 25 марта информационное агентство «Украинформ».

По данным журналистов, все заболевшие ранее вернулись из-за границы.

«Два человека отдыхали в Египте, еще два — в Куршевеле. Возраст больных — 41,52,53 и 55 лет», — сказано в сообщении.

Люди, контактировавшие с заражёнными, также проходят проверку.

Местные власти приняли решение о введении в Запорожье режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Евгений Комаровский спрогнозировал рост числа больных коронавирусной инфекцией за счёт широкого применения экспресс-тестов.

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