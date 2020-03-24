Киев, 24 марта 2020, 11:05 — REGNUM На следующей неделе на Украине произойдёт подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил доктор Евгений Комаровский в интервью изданию «Гордон».
По его словам, люди не начнут больше болеть, просто на Украине станут чаще применять тесты:
Врач считает, что перемещение больших масс людей из одной страны в другую в условиях пандемии является ошибкой.
Комаровский добавил, что коронавирус нередко выявляют у родственников украинских чиновников, поскольку это люди «непростые» и у них есть доступ к дефицитным тестам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко заявил, что заражённых коронавирусом на Украине может быть в 8−10 раз больше, чем предполагается, поскольку у многих людей нет проявлений болезни.
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