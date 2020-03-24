Киев, , 11:05 — REGNUM На следующей неделе на Украине произойдёт подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил доктор Евгений Комаровский в интервью изданию «Гордон».

По его словам, люди не начнут больше болеть, просто на Украине станут чаще применять тесты:

«Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать», — рассказал он.

Врач считает, что перемещение больших масс людей из одной страны в другую в условиях пандемии является ошибкой.

«…В экстремальных ситуациях Украине можно рассчитывать только на себя. И, если что-то случится, никакие ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ИА REGNUM) и Евросоюз вам не помогут», — подчеркнул он.

Комаровский добавил, что коронавирус нередко выявляют у родственников украинских чиновников, поскольку это люди «непростые» и у них есть доступ к дефицитным тестам.

«Сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные — как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже», — считает врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко заявил, что заражённых коронавирусом на Украине может быть в 8−10 раз больше, чем предполагается, поскольку у многих людей нет проявлений болезни.

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