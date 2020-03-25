Симферополь, , 13:02 — REGNUM По факту халатности должностных лиц при предоставлении квартир детям-сиротам в Джанкойском районе возбудили уголовное дело. Об этом ИА REGNUM 25 марта сообщили в СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Администрацией Джанкойского района были заключены контракты на предоставление четырёх квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в доме по улице 40 лет Победы Великой Отечественной Войны села Калиновка. Однако обогревательные элементы в данных жилых помещениях не имели подключения к системе централизованного теплоснабжения, в крыше была течь, подъезд и квартиры поражены плесенью, установлены иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований», — отметили в СК.

По данным правоохранителей, в акте приёма-передачи жилья отсутствует информация о проверке достоверности сведений, предоставленных поставщиками в части наличия в жилом помещении центрального отопления, исправного и функционирующего без видимых повреждений. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации Керчи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, он подписал акты приёма-передачи на 25 купленных по контракту квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в то время как жилые помещения не соответствовали требованиям.

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