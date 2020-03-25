Тернополь, Украина, , 11:14 — REGNUM В Тернопольской области Украины от последствий коронавирусной инфекции скончался пожилой мужчина, сообщило 25 марта информационное агентство УНИАН.

Мужчина жил в селе Ковалевка Монастырского района, ему было 68 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Украине у 113 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, четверо умерли, один пациент полностью выздоровел.

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