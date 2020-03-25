Москва, , 11:48 — REGNUM Дисциплина сотрудников обеспечивает низкий уровень распространения коронавируса внутри российских спецслужб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщил генерал ФСБ, член высшего совета «Сильной России» Александр Михайлов.

Отвечая на вопрос, каким образом коронавирус отразился на работе спецслужб, Михайлов отметил, что при каждом подобном ведомстве существует собственная медицинская служба, что позволяет эффективно бороться с различного рода угрозами. Однако главная мера защиты — действия самих сотрудников, считает эксперт.

«Самоая эффективная система защиты специальной службы — внутренняя дисциплина сотрудников, которые там работают. Их проще контролировать. В специальных службах существует своя ведомственная медицина. При необходимости для лечения сотрудников привлекаются специалисты из других клиник. На данный момент, я считаю, спецслужбы в этом плане менее уязвимы, потому что медицинские службы специальных служб быстро реагируют на угрозы», — сказал генерал.

Также распространение коронавируса не может помещать оперативной работе спецслужб. Во многом это связано со спецификой их работы.

«Скажу честно, если мы говорим об оперативной составляющей, специальные службы действуют более дистанционно. И разобщённость оперативного состава, отсутствие скученности является основой эффективной борьбы с коронавирусом. Поэтому я не думаю, что специальные службы пострадают больше, чем кто-либо», — заявил Михайлов.

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