Кейптаун, , 11:47 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в ЮАР резко возросло до 709. Об этом сообщается на официальном аккаунте министерства здравоохранения ЮАР в Твиттере.

«Министр Хит Звели Мизе в настоящее время дает интервью SABC (местный телеканал) о коронавирусе в ЮАР. Он сообщает, что правительство ожидает рост числа заражений. В настоящее время в ЮАР — 709 случаев, объявил он», — сообщается в заявлении министерства.

В соответствии с заявлением, еще во вторник, 24 марта, в ЮАР были подтверждены 544 случая заражения.

Как отмечают репортеры, в ЮАР зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Африке.

По словам Мизе, больше всего заражений зафиксированы в Йоханнесбурге. В провинции Восточный Кейп большинство случаев отмечено в районе Кейптауна. А церковные собрания в провинции Фри-Стейт, которые проходили в течение последних четырех-пяти дней, стали эпицентром передачи коронавируса в регионе.

В настоящее время в стране наблюдается паника, поскольку люди запасаются продуктами питания и другими предметами первой необходимости в преддверии полной изоляции, которая начинается с четверга, 26 марта, сообщают корреспонденты.