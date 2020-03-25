Сухум, , 11:20 — REGNUM Правительство Абхазии с 25 марта решило значительно усилить меры защиты населения республики от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

По информации пресс-службы, в стране запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе корпоративных праздников и экскурсий. Также вводится запрет на въезд в Абхазию иностранных туристов.

Новые меры предусматривают и ограничения в торговле. Будет приостановлена работа всех пунктов общепита и магазинов дьюти-фри на абхазо-российской границе. Кроме того, временно закрываются рынки, свадебные салоны и спортивные залы.

Запрещена работа всех видов общественного транспорта, кроме такси.

Сообщается, что новые меры безопасности будут действовать до 7 апреля. До этой даты продлеваются, и введенные ранее меры: приостановка учебного процесса в школах и вузах, а также деятельность секций и кружков.

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