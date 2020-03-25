Найроби, , 10:57 — REGNUM Власти стран Восточной Африки столкнулись с затруднениями в связи с осуществлением жестких карантинных мер по прекращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

Поскольку в регионе продолжают распространяться случаи заражения коронавирусом, страны приняли жесткие меры по предотвращению заболеваний, включая приостановку международных рейсов, а также ограничения на проведение общественных собраний, отмечают репортеры.

В Кении более 600 человек оказались в бедственном положении после того, как в государственных отелях и изоляторах не хватило места для прибывающих. Пассажиры, прибывшие во вторник, 24 марта, сообщили, что были разочарованы тем, что с рассвета были вынуждены ездить по городу в безрезультатных поисках мест для соблюдения обязательного 14-дневного карантина.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве признал логистические проблемы и принес извинения за неудобства на брифинге.

В Уганде двое китайских граждан предстанут перед судом после того, как они сбежали из изолятора, где они должны были самостоятельно соблюдать карантин в течение двух недель.

В Эфиопии, где были закрыты все сухопутные границы, прибывающие пассажиры размещаются в двух государственных отелях, однако многие прибывшие говорят, что они не могут себе позволить цену размещения. Мэр столицы страны, Аддис-Абебы, пообещал оплатить размещение всех граждан Эфиопии.