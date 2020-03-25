Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Представитель Valve Робин Уокер считает, что прямо сейчас фанаты работают над модификацией, которая позволит запустить Half-Life: Alyx без VR-гарнитуры. Об этом 24 марта сообщил Polygon.

Уокер отметил, что некоторые разработчики из Valve обеспокоены таким возможным развитием событий, но он сам относится к «проблеме» совершенно спокойно. По его словам, версия Alyx для клавиатуры и мыши лишь покажет геймерам, насколько интереснее играть в оригинальную игру.

Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта 2020 года. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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