Владивосток, , 10:05 — REGNUM Отрасль общественного питания в Приморье терпит невероятные убытки из-за мер, предпринимаемых против распространения коронавируса.

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Рестораторы Приморья написали открытое письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой оказать поддержку в условиях, когда отрасль несёт колоссальные убытки, пишет DEITA.RU.

«К концу февраля перестали приезжать даже туристы из Кореи — заведения потеряли от 25 до 70% обычного гостевого трафика», — написали рестораторы.

В настоящее время закрываются многие заведения, куда перестали ходить посетители, боясь подхватить коронавирус. При этом отмечается рост цен на продукты питания, что в целом приводит к значительным убыткам. Рестораторы просят губернатора признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы, что позволит избежать значительных финансовых потерь.

«Дальше — только банкротство и безработица, при этом, на плечи руководителей ложится ответственность за персонал и своевременную плату для него», — отметили авторы письма.

Как сообщало ИА REGNUM, пекарни России призывают граждан не паниковать, заверяя, что хлеба хватит на всех.