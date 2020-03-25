Москва, , 09:53 — REGNUM В настоящее время предпосылок для паники по поводу возможной нехватки хлеба в РФ нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщила пресс-служба Российской гильдии пекарей и кондитеров.

По её данным, 24 марта под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева прошло заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. Заседание организовали в режиме видеоконференции с участием руководства органов АПК субъектов РФ. В работе заседания принял участие и президент гильдии Юрий Кацнельсон. Обсуждалась текущая ситуация с обеспечением продовольствием.

«По итогам заседания Гильдия сообщает: предпосылок для паники нет, ситуация с обеспечением продовольствия стабильна и находится на контроле», — проинформировала пресс-служба гильдии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что на сегодняшний день, несмотря на пандемию нового типа коронавируса, обстановка на продовольственном рынке России в целом остаётся стабильной.

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