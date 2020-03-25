Анадырь, , 05:23 — REGNUM На Чукотке продолжается реализация проекта «Память в наших сердцах» — очередной памятник ветерану Великой Отечественной войны доставят 25 марта в посёлок Беринговский из Анадыря.

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Памятник ветерану Валентину Рогожину из гранита и мрамора высокого качества везут в посёлок депутаты окружной думы.

«Это очередной этап проекта «Память в наших сердцах», который стартовал летом 2019 года. Мы благодарны всем неравнодушным жителям, общественникам, предпринимателям и учреждениям округа, без которых этот проект не состоялся бы», — цитирует ИА «Чукотка» спикера думы Александра Маслова.

Всего на Чукотке установлено 15 памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, девять жителей Чукотки получат выплаты ко Дню Победы.