В Усть-Абаканском районе Хакасии вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы фронтовику Михаилу Александровичу Лещеву, воевавшему на 1-м Украинском фронте. Памятные награды также получили более двух десятков тружеников тыла из Усть-Абаканского района.

Всего в Усть-Абаканском районе на сегодняшний день живут шесть ветеранов Великой Отечественной войны, 189 тружеников тыла, один бывший узник концлагеря и 1600 «детей войны», сообщили в правительстве Хакасии.