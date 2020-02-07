Пензенским ветеранам вручили медали к 75-летию Победы
Первым 20 ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Пензенской области, вручили юбилейные медали к 75-летию Победы, учрежденные президентом России Владимиром Путиным. Замглавы администрации городаСергей Волковотметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет.
Мини-парады во дворах ветеранов проведут ко Дню Победы в Карачаево-Черкесии
Торжественные шествия, своего рода мини-парады, планируется провести в Карачаево-Черкесии ко Дню Победы во дворах участников Великой Отечественной войны, которые в силу возраста или других причин не смогут посетить праздничные мероприятия.
В Ленобласти региональные выплаты к Дню Победы получат 15,7 тыс. ветеранов
К 75-й годовщине Победы в 2020 году 15,7 тысяч ветеранов, тружеников тыла и блокадников, проживающих в Ленинградской области, получат единовременную выплату от региона, в дополнение к той, что установлена по указу президента РФ. Для ветеранов она составит 7 тыс. рублей.
В Усть-Абаканском районе Хакасии вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы фронтовику Михаилу Александровичу Лещеву, воевавшему на 1-м Украинском фронте. Памятные награды также получили более двух десятков тружеников тыла из Усть-Абаканского района.
Всего в Усть-Абаканском районе на сегодняшний день живут шесть ветеранов Великой Отечественной войны, 189 тружеников тыла, один бывший узник концлагеря и 1600 «детей войны», сообщили в правительстве Хакасии.
В преддверии 75-летия Победы в Москве начали поздравлять ветеранов
Жительницу столичного района Южное Медведково, ветерана Великой Отечественной войны Марию Никитину поздравили с 75-летием Великой Победы. Подарки пенсионерке вручил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников («Единая Россия»). По его словам, в преддверии юбилея Победы планируется лично поздравить каждого из 32 участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Южном Медведково. Эти мероприятия станут частью акции «Никто не забыт, ничто не забыто».
В Смоленской области сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовали парад для одного ветерана Великой Отечественной войны — участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева. В нём приняли участие около 200 офицеров, курсантов и юнармейцев.
Псковским ветеранам к федеральной выплате добавят региональную надбавку
В бюджете Псковской области на 2020 год заложено около 8 млн рублей на единоразовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Каждый ветеран получит материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Это станет хорошей региональной надбавкой к федеральной выплате в 75 тыс. рублей к 75-летию Победы», — отметил Ведерников.
Саратовским ветеранам выплатят по 10 тыс. рублей за счёт пенсий депутатов
Депутаты постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Гордумы Саратова поддержали законопроект о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей в связи с 75-летием Победы. Эти средства ветераны получат плюсом к федеральным выплатам. Финансирование выплат планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».
Голикова назвала число ветеранов в России
«По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны», — ранее говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, приравненных к ветеранам лиц и членов их семей в России проживает больше — 1 млн 89 тысяч человек.
В Чувашии подписано распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. По линии социальной защиты на чествование и мероприятия с ветеранами предусмотрено 681,2 тыс. рублей — столько же, сколько было в 2019 году.
Подробнее: 75-летие Победы: на чествование ветеранов Чувашия потратит 681 тыс. рублей
В Ростовской области вручили первые медали «75 лет Победы»
Глава Ростовской области Василий Голубев вручил первые в регионе юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Учреждённую президентом России награду получили десять человек. Это ветераны войны и труженики тыла, проживающие в Ростове-на-Дону.
Петербург выплатит ветеранам по 7 тысяч рублей к «президентским» деньгам
Петербург выплатит ветеранам и блокадникам дополнительно по 7 тысяч рублей к Дню Победы. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в Северной столице получат 102 300 жителей города.
Путин подписал указ о выплате каждому ветерану войны 75 тыс. рублей
Выплата будет произведена в период с апреля по май 2020 года. Её получат граждане, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии и Эстонии.