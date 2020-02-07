7 Февраля
 
13:01

Пензенским ветеранам вручили медали к 75-летию Победы

Первым 20 ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Пензенской области, вручили юбилейные медали к 75-летию Победы, учрежденные президентом России Владимиром Путиным. Замглавы администрации городаСергей Волковотметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет.

13:00

Мини-парады во дворах ветеранов проведут ко Дню Победы в Карачаево-Черкесии

Торжественные шествия, своего рода мини-парады, планируется провести в Карачаево-Черкесии ко Дню Победы во дворах участников Великой Отечественной войны, которые в силу возраста или других причин не смогут посетить праздничные мероприятия.

12:55

В Ленобласти региональные выплаты к Дню Победы получат 15,7 тыс. ветеранов

К 75-й годовщине Победы в 2020 году 15,7 тысяч ветеранов, тружеников тыла и блокадников, проживающих в Ленинградской области, получат единовременную выплату от региона, в дополнение к той, что установлена по указу президента РФ. Для ветеранов она составит 7 тыс. рублей.

12:54

Ветеран Великой Отечественной войны, житель Усть-Абаканского района Хакасии Михаил Александрович Лещев, r-19.ru

12:52

В Усть-Абаканском районе Хакасии вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы фронтовику Михаилу Александровичу Лещеву, воевавшему на 1-м Украинском фронте. Памятные награды также получили более двух десятков тружеников тыла из Усть-Абаканского района.

Всего в Усть-Абаканском районе на сегодняшний день живут шесть ветеранов Великой Отечественной войны, 189 тружеников тыла, один бывший узник концлагеря и 1600 «детей войны», сообщили в правительстве Хакасии.

12:48

В преддверии 75-летия Победы в Москве начали поздравлять ветеранов

Жительницу столичного района Южное Медведково, ветерана Великой Отечественной войны Марию Никитину поздравили с 75-летием Великой Победы. Подарки пенсионерке вручил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников («Единая Россия»). По его словам, в преддверии юбилея Победы планируется лично поздравить каждого из 32 участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Южном Медведково. Эти мероприятия станут частью акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

12:39

В Смоленской области сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовали парад для одного ветерана Великой Отечественной войны — участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева. В нём приняли участие около 200 офицеров, курсантов и юнармейцев.

12:36

Псковским ветеранам к федеральной выплате добавят региональную надбавку

В бюджете Псковской области на 2020 год заложено около 8 млн рублей на единоразовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Каждый ветеран получит материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Это станет хорошей региональной надбавкой к федеральной выплате в 75 тыс. рублей к 75-летию Победы», — отметил Ведерников.

12:31

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг». donland.ru

12:28

https://twitter.com/KremlinRussia/status/1225692547915190272

12:24

Саратовским ветеранам выплатят по 10 тыс. рублей за счёт пенсий депутатов

Депутаты постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Гордумы Саратова поддержали законопроект о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей в связи с 75-летием Победы. Эти средства ветераны получат плюсом к федеральным выплатам. Финансирование выплат планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».

12:23

Голикова назвала число ветеранов в России

«По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны», — ранее говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, приравненных к ветеранам лиц и членов их семей в России проживает больше — 1 млн 89 тысяч человек.

12:18

В Чувашии подписано распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. По линии социальной защиты на чествование и мероприятия с ветеранами предусмотрено 681,2 тыс. рублей — столько же, сколько было в 2019 году.

Подробнее: 75-летие Победы: на чествование ветеранов Чувашия потратит 681 тыс. рублей

12:06

В Ростовской области вручили первые медали «75 лет Победы»

Глава Ростовской области Василий Голубев вручил первые в регионе юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Учреждённую президентом России награду получили десять человек. Это ветераны войны и труженики тыла, проживающие в Ростове-на-Дону.

12:05

Петербург выплатит ветеранам по 7 тысяч рублей к «президентским» деньгам

Петербург выплатит ветеранам и блокадникам дополнительно по 7 тысяч рублей к Дню Победы. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в Северной столице получат 102 300 жителей города.

12:03

Путин подписал указ о выплате каждому ветерану войны 75 тыс. рублей

Выплата будет произведена в период с апреля по май 2020 года. Её получат граждане, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии и Эстонии.