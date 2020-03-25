Веллингтон, , 05:13 — REGNUM Власти Новой Зеландии объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что режим ЧС объявил министр гражданской обороны страны Пини Хенаре в соответствии с Чрезвычайным актом о гражданской обороне от 2002 года.

«Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в связи с непредсказуемой природой этой мировой пандемии, и для того, чтобы обеспечить правительству возможности замедлить распространение COVID-19 и снизить его влияние», — сообщили на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии было подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19 на территории страны. Общее число зараженных новым коронавирусом достигло 205 человек.

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