Оттава, , 04:14 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в Канаде достигло 2176 человек, из них 25 — скончались, 24 марта сообщила представитель канадского министерства здравоохранения Тереза Тэм на встрече с журналистами.

Ранее говорилось о 1430 заразившихся и 20 смертельных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министр здравоохранения Канады Патти Хайду заявила, что власти страны намерены ввести наказание для нарушителей карантинного режима в виде штрафов или тюремного ареста.

Читайте ранее в этом сюжете: Число смертей от коронавируса в Канаде удвоилось за сутки