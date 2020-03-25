Иерусалим, , 02:12 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Израиле резко выросло и достигло 1930 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные израильского министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в Израиле было выявлено рекордное число зараженных — 488 человек. В настоящее время 349 человек находятся в больницах, из них 34 — в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта третий человек скончался от заболевания COVID-19 в Израиле. Второй случай смерти от заражения коронавирусом в стране также был зафиксирован 24 марта.

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