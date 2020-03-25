Москва, , 02:03 — REGNUM Врачи надеются пройти пандемию, вызванную коронавирусом, по китайскому сценарию, однако готовятся к развитию ситуации по итальянскому сценарию. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг вот этот будет всплеск большой», — сказал он.

По словам Проценко, госпиталь в Коммунарке готов трансформироваться, если в какой-то момент возникнет большой наплыв больных.

«Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города высоких компетенций. Эта вот та самая итальянская модель», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 24 марта по всему миру превысило 400 тыс. человек. В России под наблюдением медиков с подозрением на заражение находятся 93 тыс. 677 человек.

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