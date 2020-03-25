Балтимор, США, , 00:59 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 24 марта по всему миру превысило 400 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за всё время от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 17,5 тыс. человек. На первом месте по летальным исходам стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.

Более 104 тыс. пациентов выздоровели.

В России, по данным на 24 марта, подтверждено 495 случаев инфицирования коронавирусом. Большинсто из них (290) — в Москве. Выздоровели 22 пациента.

Добавим, что число заразившихся по всему миру удвоилось за неделю: 18 марта 2020 года Университет Джона Хопкинса приводил данные о 200 тыс. заразившихся.

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