Бразилиа, , 00:40 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Бразилии выросло до 2 201 человек, 24 марта сообщает бразильское министерство здравоохранения в Twitter.

При этом 46 из них скончались. Сутки назад власти Бразилии заявляли о 1 891 пациенте с COVID-19 и 34 летальных случаях, зарегистрированных с момента наблюдения за пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта южнокорейская компания Hyundai Motor приостановила работу завода в Бразилии из-за риска распространения нового коронавируса.

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