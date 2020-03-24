Рим, , 21:20 — REGNUM На территории Италии за истекшие сутки умерло от коронавируса COVID-19 743 человека, сообщил 24 марта журналистам глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

С учётом этих данных общее число жертв пандемии коронавируса достигло отметки 6820 человек.

Кроме того, в стране заражено коронавирусом COVID-19 54 030 человек, из которых 8326 признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия занимает первое место в Европе по масштабам распространения коронавируса.

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