Пенза, , 20:10 — REGNUM В Пензенскую область в ночь на 25 марта придет 15-градусный мороз. Он будет сопровождаться западным ветром от 6 до 11 м/с. Днем, 25 марта, воздух прогреется до 3 градусов выше нуля.

По данным регионального МЧС, ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России на 24 марта, в большинстве регионов Приволжского федерального округа сохраняется прогноз неблагоприятных погодных условий.

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