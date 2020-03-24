Пенза, , 11:39 — REGNUM По данным Гидрометцентра России на 24 марта, в большинстве регионов Приволжского федерального округа сохраняется прогноз неблагоприятных погодных условий. По всему Поволжью, за исключением Пензенской области, объявлен желтый уровень погодной опасности.

На региональных дорогах местами гололедица. Сильные порывы ветра прогнозируются в Оренбургской области — до 17 м/с, в Татарии — до 22 м/с, в Самарской области — до 18 м/с, а также в Чувашии. В Пермском крае, Башкирии и Татарии ожидается гололедно-изморозевое отложение на дорогах, проводах, деревьях. Сильный снег и обледенение, а также туман ожидается в Саратовской области. В Татарии возможна метель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в южных регионах Приволжского федерального округа прогнозировался сильный снегопад. При этом в минувшие выходные дни в Самарской и Саратовской областях выпала почти месячная норма осадков.

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