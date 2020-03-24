Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM Первой постоялицей оздоровительного учреждения «Заря», которое было определено петербургскими властями под размещение пациентов с подозрением на коронавирус, стала врач, вышедшая на работу после поездки в Таиланд. Об этом сообщили во время прямой трансляции на телеканале «Санкт-Петербург».

Врач частной клиники, которая съездила в Таиланд в отпуск, когда там стали фиксировать случаи заражения коронавирусом, и вместо самоизоляции вышла на работу, отправлена прямиком с рабочего места в стационар.

Напомним, ранее городские власти переоборудовали оздоровительный комплекс «Заря» в Курортном районе Петербурга под обсерватор. По плану туда будут помещаться горожане, у которых нет возможности самоизолироваться у себя дома.

«Пациентка будет госпитализирована в санаторий «Заря» в посёлок Репино», — сказала журналистам врач скорой помощи прибывшей за коллегой.

Сама девушка от комментариев журналистам отказалась, однако юрист частной клиники, где та работала, отметил, что в Россию женщина вернулась до вступления в действие распоряжения губернатора об обязательной самоизоляции на 14 дней.

Отметим, за сутки в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 54 человека, в том числе четыре ребёнка. С подтверждённой инфекцией госпитализировано за сутки шесть человек.

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