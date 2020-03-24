Саратов, , 19:48 — REGNUM В Саратовской области зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, при этом наблюдается превышение пороговых значений по заболеваемости ОРВИ и гриппом — за последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 5,9%. Об этом сообщалось на совещании губернатора Валерия Радаева 23 марта.

Женщина с коронавирусом и контактировавшие с ней три человека госпитализированы. Медицинское наблюдение установлено за 1883 лицами, приехавшими из-за рубежа. Снято медицинское наблюдение у 269 человек. В целом за консультациями обратилось около 220 человек.

«Важно, пока студенты обучаются дистанционно, у школьников каникулы, принять исчерпывающие меры по максимальному выравниванию ситуации по этим инфекционным заболеваниям», — поставил задачу губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Поволжье на 24 марта коронавирус выявлен у 44 человек. Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — десять человек. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено только в двух регионах ПФО — на территории Марий Эл и Мордовии.

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