Нижний Новгород, , 14:33 — REGNUM По состоянию на 14:00 мск 24 марта число случаев подтвержденных заражений коронавирусом в Приволжском федеральном округе выросло на пять единиц. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Так, впервые трое заразившихся инфекцией выявлены в Башкирии, по одному новому случаю — в Татарии и Самарской области.

Таким образом, всего в Поволжье коронавирус выявлен у 44 человек, один из которых ранее был выписан в Нижнем Новгороде.

Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — десять человек, в Нижегородской, Кировской областях и Татарии — по семь человек, в Пермском крае и Башкирии — по трое человек; в Оренбургской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии — по одному заразившемуся. Одна пациентка в Нижегородской области ранее была выписана.

По-прежнему случаев коронавирусной инфекции не выявлено на территории Марий Эл и Мордовии.

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