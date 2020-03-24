Москва, , 19:43 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и управления делами президента для эвакуации российских граждан из-за рубежа. Об этом сообщает 24 марта пресс-служба правительства России.

Также оперативный штаб поручил Минтрансу совместно с Минобороны подготовить и представить в правительство перечень аэропортов, в которых возможно организовать приём авиарейсов из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Кроме этого, Минтрансу совместно с Роспотребнадзором предписано проработать возможность размещения вернувшихся граждан в объектах, расположенных вблизи аэропортов.

О вывозе российских граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Минтранс должен будет ежедневно докладывать правительству, следует из документа.