Валенсия, Испания, , 19:41 — REGNUM В испанской провинции Валенсия местный житель напал с ножом на соседа за попытку воспрепятствовать нарушению режима карантина, сообщает 24 марта агентство Europe Press.

Режим карантина и самоизоляции был введен властями страны 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Нарушитель карантина хотел выйти в город с подругой, у которой был сильный кашель. Когда сосед попытался их остановить, спор быстро перешёл в конфликт, в ходе которого сторонник карантина получил несколько ножевых ранений.

Свидетели подтвердили показания раненого мужчины полицейским, которые задержали нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания по числу заражений коронавирусом COVID-19 занимает второе место в Европе после Италии. На данный момент в Испании заразились около 40 тыс. человек, 2 696 умерли.

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