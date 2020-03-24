Нью-Йорк, США, , 18:56 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусом COVID-19 в американском штате Нью-Йорк перевалило за отметку 25 тыс. человек, сообщил 24 марта на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, на сегодняшний день установлено 25 665 заразившихся людей.

Кроме того, Куомо заявил, что в штате Нью-Йорк самый высокий и быстрейший уровень инфицирования по сравнению с другими штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 пандемией. В первую тройку стран с наибольшим числом заразившихся людей входят Китай, Италия и США.

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