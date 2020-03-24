Абу-Даби, , 18:48 — REGNUM Любое пассажирское авиасообщение приостановлено ОАЭ с 25 марта, пишет 24 марта The National.

Это вынужденное нововведение будет действовать две недели. Под него подпадают все воздушные гавани ОАЭ.

При этом сохраняются эвакуационные и грузовые авиаперевозки.

Напомним, ранее власти Эмиратов запретили рейсы из аэропортов Абу-Даби и Дубая с 25 марта. В стране порядка двух сотен человек инфицированы вирусом SARS-CoV-2.

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