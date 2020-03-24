Кейптаун, 24 марта 2020, 18:17 — REGNUM В ЮАР за сутки подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 24 марта пресс-служба правительства страны на свое странице в Twitter.
Таким образом, на сегодняшний день в ЮАР насчитывается 554 человека, заразившихся коронавирусом.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении с 23 марта трёхнедельного карантина на всей территории страны.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 пандемией.
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