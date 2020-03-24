Канберра, , 17:17 — REGNUM Развлекательные заведения закрывают в Австралии в связи с эпидемией нового коронавируса, передаёт 24 марта ABC.

Ограничительные меры начнут действовать с 26 марта. Соответствующее объявление сделал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Теперь в стране будут закрыты библиотеки, спортзалы, учреждения культуры, салоны красоты. Вводится также запрет на посещение ресторанов в торговых центрах.

В стране пока продолжается функционирование школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Австралии вирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 1,8 тыс. человек, семь человек скончались.

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