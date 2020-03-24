Эр-Рияд, , 16:56 — REGNUM На территории Саудовской Аравии произошла первая смерть человека, заразившегося коронавирусом, сообщает 24 марта телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, некий иностранец умер в больнице в городе Медина. Гражданство, возраст и пол умершего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Саудовской Аравии зарегистрировано 767 зараженных коронавирусом. За последние 24 часа в стране установлено 205 новых случаев заражения.

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