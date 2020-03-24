Эр-Рияд, 24 марта 2020, 16:56 — REGNUM На территории Саудовской Аравии произошла первая смерть человека, заразившегося коронавирусом, сообщает 24 марта телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, некий иностранец умер в больнице в городе Медина. Гражданство, возраст и пол умершего не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Саудовской Аравии зарегистрировано 767 зараженных коронавирусом. За последние 24 часа в стране установлено 205 новых случаев заражения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области за сутки 222 человека отправились на самоизоляцию