Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Сотрудник Valve Грег Кумер сказал, что сейчас у компании нет проектов VR-игр, которые бы находились в стадии активной разработки. Об этом 24 марта сообщил журнал PC Gamer.

Ранее в сети появилась информация о том, что, кроме Half-Life: Alyx, Valve работает над ещё трёмя играми на основе технологии виртуальной реальности. Однако Кумер сообщил, что, когда проект Alyx перешёл в стадию финальной разработки, компания перевела на него большую часть своих ресурсов.

Редакция издания отмечает: дизайнер также сказал, что у Valve нет таких проектов «прямо сейчас», таким образом дав понять, что нечто подобное может появиться в ближайшем будущем.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта 2020 года. Игра выпущена для платформ виртуальной реальности, и играть в неё сейчас могут лишь те геймеры, у которых есть VR-устройства.

