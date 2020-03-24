Амстердам, , 16:39 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом COVID-19 в Нидерландах преодолело отметку в 5,5 тыс. человек, сообщает 24 марта национальный институт здравоохранения (RIVM).

По данным RIVM, за последние 24 часа выявлено 811 новых случаев заражения, что довело общее число заразившихся до 5 560 человек.

За тот же период на территории Нидерландов зафиксировано 63 случая смерти от коронавируса. Всего в стране от COVID-19 умерло 276 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ в мире заражены коронавирусом свыше 330 тыс. человек, из которых более 14,5 тыс. скончались.

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