Москва, , 16:38 — REGNUM В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова в связи с распространением нового коронавиурса день открытых дверей пройдет в онлайн-режиме. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба университета.

Мероприятие состоится 29 марта. Отмечается, что это будет первый подобный опыт в МГУ.

В рамках дня открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий проведет трансляцию и расскажет об истории университета, его настоящем и будущем. Деканы, а также представители приемных комиссий факультетов «ответят на вопросы об особенностях приема в 2020 году в режиме реального времени», — сказали в пресс-службе вуза.

29 марта для проведения онлайн-дня открытых дверей откроют специальный портал, где абитуриенты смогут не только посмотреть выступления ректора и деканов, но также осмотреть научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты и читальные залы библиотек МГУ в режиме панорам.

Также для «посещения» будут доступны музеи, научно-исследовательские институты, спортивные площадки и ротонда на 32 этаже главного здания МГУ. Отмечается, что ранее для посетителей оффлайн дней открытых дверей эти объекты были недоступны.