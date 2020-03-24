Житомир, Украина, , 14:37 — REGNUM В Житомирской области Украины подтвердились два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, инфекцию выявили у двух женщин, которых ранее госпитализировали с пневмонией.

«За границу женщины не ездили. То есть всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)», — прокомментировал Сухомлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины выявили 13 новых случаев заболевание коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксированы 38 случаев заражения.

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