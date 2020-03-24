Житомир, Украина, 24 марта 2020, 14:37 — REGNUM В Житомирской области Украины подтвердились два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, инфекцию выявили у двух женщин, которых ранее госпитализировали с пневмонией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины выявили 13 новых случаев заболевание коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксированы 38 случаев заражения.
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