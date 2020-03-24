Черновцы, Украина, 24 марта 2020, 13:25 — REGNUM В Черновицкой области Украины подтвердили 13 новых случаев заболевания COVID-19, заявила 24 марта заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталья Гусак в эфире телеканала 112.ua.
По ее словам, всего в области зафиксировали 38 случаев заражения. Один пациент полностью выздоровел.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 марта на Украине зафиксировали 84 заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заражённых считался Киев — 29 случаев.
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