Москва, , 14:33 — REGNUM Правительства Великобритании сделало правильный шаг, введя карантин по коронавирусу. Ведь ранее усилилась критика Бориса Джонсона как внутри страны, так и за ее пределами. заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя распоряжение о всеобщем карантине.

«Звучали обвинения в неспособности действовать достаточно быстро, чтобы справиться с распространяющимся коронавирусом.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил закрыть тоннель под Ла-Маншем, если Великобритания не предпримет жестких мер по борьбе с коронавирусом.

Учитывая текущий опыт Италии и возможную потенциальную нагрузку на систему здравоохранения королевства, правительство решило, что ранее заявленный процесс иммунизации общества должен происходить более медленными темпами.

В противном случае есть риски, что правительству Великобритании, как, возможно, и премьер-министру, у власти не устоять», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с распространением пандемии коронавируса ввёл на три недели всеобщий карантин.

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