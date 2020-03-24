Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Полиция в Алма-Атинской области задержала организатора конно-спортивной игры кокпар за нарушение чрезвычайного положения, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД республики.

Скачки прошли 23 марта в селе Шамалган Алма-Атинской области. Полиция задержала 27-летнего местного жителя, который оказался организатором мероприятия. По его словам, игры прошли в честь весеннего праздника Навруз.

Отмечается, что кокпар проводился вдоль дороги — это также является нарушением законодательства. Материалы административного дела направлены в суд для принятия мер в отношении зачинщика.

Как сообщало ИА REGNUM, администратор одного из супермаркетов в Алма-Ате арестован на десять суток за нарушение правил безопасности в период карантина и ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: Администратора магазина в Казахстане арестовали на десять суток