Киев, 24 марта 2020, 12:18 — REGNUM За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у 11 человек. Об этом сообщил 24 марта Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
Всего инфекция выявлена у 84 человек.
Случаи заболевания COVID-19 выявлены в Днепропетровской области (2), в Донецкой (1), в Житомирской (2 случая, 1 летальный), Ивано-Франковской области (5 случаев, 1 летальный), в Киеве (29), в Киевской области (15), во Львовской области (2), в Тернопольской области (2), в Черновицкой области (25, 1 летальный) и в Черкасской области (1).
В результате осложнений скончались три человека, один пациент полностью выздоровел, анализ показал отсутствие инфекции в его организме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный врач Евгений Комаровский заявил, что Украину ждёт вспышка коронавирусной инфекции, поскольку её будут гораздо чаще диагностировать при помощи тестов.
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