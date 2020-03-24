Варшава, , 13:02 — REGNUM За последние дни в Польше полиция задержала несколько человек, которые лгали окружающим о том, что заражены коронавирусом. Как поясняет «Польское радио», за ложные сообщения о заражении нарушителям грозит штраф, административный арест, и даже уголовное преследование.

Как рассказала пресс-секретарь местного отделения полиции в городе Сохачев Агнешка Дзик, задержанный полицейскими мужчина сообщил им, что инфицирован коронавирусом. Когда увидел медработников, он передумал, но всё равно был доставлен в медучреждение, где выяснилось, что он не инфицирован. Поскольку он вёл себя агрессивно, после больницы он был доставлен в полицейский участок.

Ранее в том же Сохачеве полицейские получили телефонное сообщение о заражении коронавирусом. Хотя звонившая женщина не назвала адрес, полицейским удалось его выяснить. Когда полицейские в защитных костюмах прибыли на место, оказалось, что проживающая там женщина давно лечится от респираторных заболеваний, а в полицию звонила её дочь, также, как и она, злоупотребляющая алкоголем.

Как сообщила пресс-секретарь воеводской комендатуры полиции Люблина Рената Лашчка-Русек, нетрезвый 60-летний мужчина, получивший травму головы при падении, заявил полицейским, что заражён коронавирусом. Работавшие с ним полицейские вынуждены были использовать защитную одежду, но диагноз не подтвердился.

В МВД Польши напоминают, что ложные сообщения о заражении коронавирусом не только отбирают время у полицейских и работников санитарных служб, но также приводят к неосновательному расходованию масок и защитных комбинезонов, которых и так не хватает для работы с действительно инфицированными.

Президент Польши Анджей Дуда в недавнем телеинтервью признал дефицит защитных средств в стране. «Ну нет запасов, такова правда, что сегодня в больницах нет запасов. Все это реализуется в основном на лету. Бывают недостатки. Я понимаю это, но спрос просто огромен», — сказал он.