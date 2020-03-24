Рига, , 12:44 — REGNUM За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Латвии увеличилось на 17 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 197. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов проведены 692 анализа, общее число исследований на коронавирус достигло 6 809. Пока в Латвии не зарегистрировано ни одного тяжелого случая протекания болезни, все проходят лечение дома. Один пациент уже выздоровел, что подтверждено дважды взятыми анализами.

По мнению эпидемиолога SPКC Юрия Перевозщикова, эпидемия коронавируса в Латвии находится на ранней стадии. По его словам, сейчас только у 3% прошедших анализы результат оказывается положительным, это число будет расти.

«Опасность COVID-19 сойдёт на нет, только после того, как популяция в целом приобретёт иммунитет к этому заболеванию», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.