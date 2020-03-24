Волгоград, , 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде. Об этом журналистам сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Женщина прибыла в регион из ОАЭ.

Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной клинической инфекционной больницы № 1. Диагноз «коронавирус» подтверждён, женщина в удовлетворительном состоянии. Её супруг и ребёнок также находятся в медицинском учреждении, по результатам тестов у них заболевание не выявлено. Родных семьи изолировали на карантин.

По данным властей, женщина вернулась в Волгоград на последнем авиарейсе перед закрытием госграницы.