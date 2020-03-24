Бишкек, , 12:23 — REGNUM В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло с 16 до 42. Об этом 24 марта сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением вируса.

Медики также проводят контрольные исследования еще у четырех человек. Анализы 96 пациентов с подозрение на инфекцию показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в Киргизии госпитализированы 142 человека, в том числе трое детей с положительным тестом на коронавирус. Всего в республике выявлено 42 случая заражения.

Напомним, с 25 марта чрезвычайное положение вводится в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

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