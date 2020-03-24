Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Застрявших в Марокко петербургских туристов вернули в Россию специальным бортом. Об этом сообщает один из туристов Леонид на своей с разнице в социальной сети.

Туристы из Петербурга возвращаются на родину. Https://instagram.com/ariellanda

По словам мужчины, за ними прислали специальный борт, на котором все 30 человек из туристической группы вернулись в Россию.

«Кстати, после нашего рейса аэропорт Касабланки закрывается, как и все королевство», — уточнили Леонид.

Напомним, ранее сообщалось, что из Марокко не могут выехать 30 членов туристической группы из Санкт-Петербурга. Они не смогли покинуть королевство из-за закрытия воздушного пространства. Такое решение местными властями было принято в рамках профилактических мер по противодействию распространения коронавируса COVID-2019.

По данным МИД РФ, в Россию все туристы из Марокко вернулись рейсом авиакомпании Azur Air. На борту направляющемуся в Москву находятся 461 человек.

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