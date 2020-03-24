Лубумбаши, Конго, , 11:38 — REGNUM Лубумбаши, второй по величине город Демократической Республики Конго, был закрыт на карантин сроком на 48 часов после выявления у двух человек заражения коронавирусом. Об этом губернатор провинции Верхняя Катанга сообщил на своей странице в Твиттере.

В заявлении Жака Кьябулы сообщается, что введенные меры распространяются на всю провинцию. Более того, в провинции запретили передвижение всех транспортных средств, включая каноэ.

По словам губернатора, заражение было выявлено у двух граждан ДР Конго, после того, как они прибыли в Лубумбаши на рейсе авиакомпании Congo Airways из столицы страны, Киншасы днем в воскресенье, 22 марта.

Губернатор добавил, что на этом рейсе было 77 человек, которые также были изолированы.