Бангкок, , 11:17 — REGNUM Правительство Таиланда приняло решение об объявлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта во время обращения к нации заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

По его словам, специальные меры будут введены 26 марта, на данный момент решение о введении комендантского часа и возможного запрета на поездки пока не принято.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был зафиксирован еще 13 января. На сегодняшний день число инфицированных достигло 827 человек, четыре человека скончались, а 57 излечились.

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