Москва, , 09:48 — REGNUM Проверку на заражение коронавирусом прошел министр обороны России Сергей Шойгу после посещения Сирии, передает 24 марта телеканал «Звезда».

Медицинские тесты также прошли все члены делегации, которые посетили Сирию. В частности, медики измерили температуру и взяли пробы для теста на вирус. Все анализы показали отрицательный результат.

Напомним, 23 марта делегация министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу посетила Дамаск. Министр встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом. Стороны обсудили ситуацию в провинции Идлиб, а также восстановление Сирии.

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