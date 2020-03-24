Вашингтон, , 09:55 — REGNUM США лидирует среди остальных стран мира по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки 23 марта на территории Соединённых Штатов выявлено 10 тыс. 168 новых случаев.

Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Испании и Италии: 6368 и 4789 новых случаев соответственно. Эти страны занимают четвёртое и второе место в мире по общему числу заразившихся. В Италии зафиксировано 63 927 заражений и 6077 летальных исходов, в Испании — 35 136 заражений и 2311 умерших, свидетельствуют данные портала worldometers.info.

Первое место пока занимает Китай, где в общей сложности подтвердились 81 тыс. 93 заражения. Однако суточный прирост заболевших составил всего 39 человек. Скончались в КНР 3270 человек, что почти вдвое меньше, чем в Италии.

Читайте также: Более 40 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки